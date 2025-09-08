PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (07.09.2025) kam es nach einer verbalen Streitigkeit unter mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Amagasaki Allee. Ein 20-jähriger Mann verletzte sich dabei leicht.

Gegen 18.00 Uhr fuhren der 20-Jährige und ein 23-Jähriger auf der Amagasaki-Allee in Richtung Lechhausen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer überholte die Beiden und schnitt dabei den 20-Jährigen. Der 20-Jährige geriet darüber mit dem Unbekannten in Streit. Der Unbekannte schlug den 20-Jährigen ins Gesicht und flüchtete anschließend.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, kein Bart, südländisches Erscheinungsbild, Glatze, schwarzes T-Shirt, auffällige Kette, lange schwarze Hose

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 15:21

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Bergheim - In der Zeit von Samstag (06.09.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Sonntag (07.09.2025), gegen 11.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto in der Burgwalder Straße Ecke Waldkauzstraße. Der blaue Ford parkte am rechten Fahrbahnrand. Eine bislang unbekannte Person touchierte den Ford vorne links. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (06.09.2025) randalierte eine 37-Jährige in der Schillstraße. Anwohner riefen die Polizei. Gegen 21.30 Uhr trafen Polizeibeamten die 37-Jährige im nahen Umfeld an und kontrollierten diese. Bei der Kontrolle war die Frau äußerst unkooperativ gegenüber der Polizei. Zudem stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung der Frau fest. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen trat ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:20

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (06.09.2025) entwendete ein 37-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Gegen 17.30 Uhr steckte der 37-Jährige Lebensmittel in seine Tasche und verließ den Supermarkt, ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter stoppte den Mann und verständigte die Polizei. Der Beuteschaden lag im mittleren zweistelligen Bereich. Im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren