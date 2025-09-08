Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (07.09.2025) kam es nach einer verbalen Streitigkeit unter mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Amagasaki Allee. Ein 20-jähriger Mann verletzte sich dabei leicht.

Gegen 18.00 Uhr fuhren der 20-Jährige und ein 23-Jähriger auf der Amagasaki-Allee in Richtung Lechhausen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer überholte die Beiden und schnitt dabei den 20-Jährigen. Der 20-Jährige geriet darüber mit dem Unbekannten in Streit. Der Unbekannte schlug den 20-Jährigen ins Gesicht und flüchtete anschließend.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, kein Bart, südländisches Erscheinungsbild, Glatze, schwarzes T-Shirt, auffällige Kette, lange schwarze Hose

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell