POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Bergheim - In der Zeit von Samstag (06.09.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Sonntag (07.09.2025), gegen 11.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto in der Burgwalder Straße Ecke Waldkauzstraße.

Der blaue Ford parkte am rechten Fahrbahnrand. Eine bislang unbekannte Person touchierte den Ford vorne links. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

