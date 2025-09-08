PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (06.09.2025) randalierte eine 37-Jährige in der Schillstraße. Anwohner riefen die Polizei.

Gegen 21.30 Uhr trafen Polizeibeamten die 37-Jährige im nahen Umfeld an und kontrollierten diese. Bei der Kontrolle war die Frau äußerst unkooperativ gegenüber der Polizei. Zudem stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung der Frau fest. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen trat die Frau zunehmend aggressiv auf und leistete Widerstand. Die Polizeibeamten mussten die 37-Jährige schließlich fesseln. Im weiteren Verlauf griff auch der 32-jähriger Begleiter der Frau die eingesetzten Beamten an und leistete Widerstand. Dabei verletzte sich der 32-Jährige leicht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen die 37-Jährige und den 32-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

