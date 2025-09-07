Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Radfahrer

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (05.09.2025) stürzte ein 40-jähriger Radfahrer offenbar alkoholisiert mit seinem Rad in der Holzbachstraße.

Gegen 23.15 Uhr war der 40-Jährige dort mit seinem Fahrrad unterwegs. Hierbei stürzte er nach derzeitigen Erkenntnissen alleinbeteiligt und verletzte sich leicht. Zeugen beobachteten dies und informierten die Einsatzkräfte.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 40-Jährigen.

