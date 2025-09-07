Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand am Plärrer
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Samstag (06.09.2025) leistete ein 22-Jähriger Widerstand und beleidigte Einsatzkräfte am Plärrer.
Gegen 22.00 Uhr versuchte der 22-Jährige trotz Hausverbot in ein Festzelt zu gelangen. Daraufhin wurde die Polizei informiert.
Der 22-Jährige erhielt anschließend einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Einsatzkräfte brachten den 22-Jährigen deshalb aus dem Festzeltbereich zur Plärrerwache. Hierbei leistete der 22-Jährige Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Die weiteren Stunden verbrachte der 22-Jährige dann im Polizeiarrest.
Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands und Beleidigung gegen den 22-Jährigen.
