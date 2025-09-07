PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Ladendieb

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (05.09.2025) entwendete ein 42-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Halderstraße und flüchtete.

Gegen 08.15 Uhr meldete eine Mitarbeiterin den Diebstahl bei der Polizei, nachdem der 42-Jährige aus dem Supermarkt geflüchtet war.

Im Rahmen der sofortigen Fahndung stoppten Polizeibeamte den Mann im Nahbereich. Hierbei händigte der Mann den Beamten das Diebesgut aus. Er verhielt sich äußerst aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten mehrfach. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Ladendiebstahls und Beleidigung gegen den 42-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

