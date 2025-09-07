Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (05.09.2025) randalierte eine 28-Jährige vor einer Bar in der Ludwigstraße und leistete Widerstand. Verletzt wurde dabei nach aktuellen Erkenntnissen niemand.

Gegen 23.15 Uhr hielt die 28-Jährige sich vor der Bar auf und verhielt sich offenbar aggressiv gegenüber einem Mitarbeiter vor Ort. Diesen beleidigte sich nach derzeitigen Erkenntnissen mehrfach und schlug hin auf den Hinterkopf. Der Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt und die Polizei wurde verständigt.

Bei Eintreffen der Polizeistreife verhielt sich die 28-Jährige weiter äußerst aggressiv, sodass die Beamten die Frau fesselten. Im weiteren Verlauf leistete die Frau Widerstand und versuchte sich loszureißen. Die weiteren Stunden verbrachte die 28-Jährige dann im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 28-Jährige.

