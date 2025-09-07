PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Freitag (05.09.2025), 16.00 Uhr bis Samstag (06.09.2025), 05.30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Schißlerstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen beschädigten einen VW Golf, der am Fahrbahnrand geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

