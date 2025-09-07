Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Haunstetten - Im Zeitraum von Donnerstag (04.09.2025), 17.00 Uhr bis Freitag (05.09.2025), 06.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Rechenstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Meter Kabel von einer Baustelle. Hierbei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell