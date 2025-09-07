Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand in einer Wohnung

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Freitag (05.09.2025) kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Annegert-Fuchshuber-Weg. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18.30 Uhr geriet nach aktuellem Stand ein technisches Gerät in Brand. Alle Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einem Gerät brandursächlich gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell