PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand in einer Wohnung

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Freitag (05.09.2025) kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Annegert-Fuchshuber-Weg. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18.30 Uhr geriet nach aktuellem Stand ein technisches Gerät in Brand. Alle Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einem Gerät brandursächlich gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 09:00

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Ladendieb

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (05.09.2025) entwendete ein 42-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Halderstraße und flüchtete. Gegen 08.15 Uhr meldete eine Mitarbeiterin den Diebstahl bei der Polizei, nachdem der 42-Jährige aus dem Supermarkt geflüchtet war. Im Rahmen der sofortigen Fahndung stoppten Polizeibeamte den Mann im Nahbereich. Hierbei händigte der Mann den Beamten das ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 08:50

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (05.09.2025) randalierte eine 28-Jährige vor einer Bar in der Ludwigstraße und leistete Widerstand. Verletzt wurde dabei nach aktuellen Erkenntnissen niemand. Gegen 23.15 Uhr hielt die 28-Jährige sich vor der Bar auf und verhielt sich offenbar aggressiv gegenüber einem Mitarbeiter vor Ort. Diesen beleidigte sich nach derzeitigen Erkenntnissen mehrfach und schlug hin auf den ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 08:46

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Im Zeitraum von Freitag (05.09.2025), 16.00 Uhr bis Samstag (06.09.2025), 05.30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Schißlerstraße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen beschädigten einen VW Golf, der am Fahrbahnrand geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren