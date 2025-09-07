PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz bei Laser-Tag Spiel

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (06.09.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz nach einer Streitigkeit bei einem LaserTag Spiel in der Brixener Straße.

Gegen 23.15 Uhr kam es offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und einem 31-Jährigen während eines Spiels. Dabei bedrohte der 30-Jährige den 31-Jährigen verbal und soll dabei nach derzeitigen Erkenntnissen geäußert haben, dass sich echte Munition in seinem Auto befände. Daraufhin wurde die Polizei informiert.

Einsatzkräfte fanden bei der Überprüfung vor Ort weder Munition noch andere gefährliche Gegenstände auf. Alle Beteiligten wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 31-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

