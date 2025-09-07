Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Samstag (06.09.2025) war ein 31-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Straße "Am Technologiezentrum" unterwegs.

Gegen 15.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er während seiner Fahrt das Handy benutzt hatte. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt. Außerdem musste der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro bezahlen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 31-Jährigen.

