PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Samstag (06.09.2025) war ein 31-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Straße "Am Technologiezentrum" unterwegs.

Gegen 15.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er während seiner Fahrt das Handy benutzt hatte. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt. Außerdem musste der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro bezahlen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 31-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 09:00

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand am Plärrer

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (06.09.2025) leistete ein 22-Jähriger Widerstand und beleidigte Einsatzkräfte am Plärrer. Gegen 22.00 Uhr versuchte der 22-Jährige trotz Hausverbot in ein Festzelt zu gelangen. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Der 22-Jährige erhielt anschließend einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Einsatzkräfte brachten den ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:00

    POL Schwaben Nord: Brand in einer Wohnung

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Freitag (05.09.2025) kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Annegert-Fuchshuber-Weg. Verletzt wurde niemand. Gegen 18.30 Uhr geriet nach aktuellem Stand ein technisches Gerät in Brand. Alle Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:00

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Ladendieb

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (05.09.2025) entwendete ein 42-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Halderstraße und flüchtete. Gegen 08.15 Uhr meldete eine Mitarbeiterin den Diebstahl bei der Polizei, nachdem der 42-Jährige aus dem Supermarkt geflüchtet war. Im Rahmen der sofortigen Fahndung stoppten Polizeibeamte den Mann im Nahbereich. Hierbei händigte der Mann den Beamten das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren