Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (07.09.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter im Streit den Geldbeutel eines 17-Jährigen auf dem Plärrer Gelände.

Gegen 18.00 Uhr verlangte der Unbekannte vom 17-Jährigen eine Zigarette. Der 17-Jährige besaß jedoch keine. Im weiteren Verlauf entriss der Unbekannte dem 17-Jährigen seinen Geldbeutel. Diesen hatte er in der Hand. In der Folge entstand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und dem 17-Jährigen. Der 17-Jährige drohte dem Unbekannten. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem 17-Jährigen ins Gesicht. Der Unbekannte flüchtete mit dem Geldbeutel.

Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Die Auseinandersetzung wurde durch die Videoüberwachung auf dem Plärrer Gelände erfasst.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell