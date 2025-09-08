Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (06.09.2025) entwendete ein 37-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 17.30 Uhr steckte der 37-Jährige Lebensmittel in seine Tasche und verließ den Supermarkt, ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter stoppte den Mann und verständigte die Polizei. Der Beuteschaden lag im mittleren zweistelligen Bereich.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten ein Einhandmesser und stellten dieses sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 37-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell