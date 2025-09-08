PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei stoppt Fahrer mit falschem Führerschein

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (07.09.2025) fuhr ein 47-Jähriger Autofahrer in der Friedberger Straße mit einem gefälschten Führerschein.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierte die Streife den 47-Jährigen. Bei der Kontrolle händigte der Mann einen Führerschein aus. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem vorgezeigten Dokument um eine Fälschung handelte. Der Mann war somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige zur Dienststelle gebracht. Die Beamten stellten außerdem die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 47-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 15:22

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (07.09.2025) kam es nach einer verbalen Streitigkeit unter mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Amagasaki Allee. Ein 20-jähriger Mann verletzte sich dabei leicht. Gegen 18.00 Uhr fuhren der 20-Jährige und ein 23-Jähriger auf der Amagasaki-Allee in Richtung Lechhausen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer überholte die Beiden und schnitt dabei den ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:21

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Bergheim - In der Zeit von Samstag (06.09.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Sonntag (07.09.2025), gegen 11.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto in der Burgwalder Straße Ecke Waldkauzstraße. Der blaue Ford parkte am rechten Fahrbahnrand. Eine bislang unbekannte Person touchierte den Ford vorne links. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (06.09.2025) randalierte eine 37-Jährige in der Schillstraße. Anwohner riefen die Polizei. Gegen 21.30 Uhr trafen Polizeibeamten die 37-Jährige im nahen Umfeld an und kontrollierten diese. Bei der Kontrolle war die Frau äußerst unkooperativ gegenüber der Polizei. Zudem stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung der Frau fest. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen trat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren