Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei stoppt Fahrer mit falschem Führerschein

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (07.09.2025) fuhr ein 47-Jähriger Autofahrer in der Friedberger Straße mit einem gefälschten Führerschein.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierte die Streife den 47-Jährigen. Bei der Kontrolle händigte der Mann einen Führerschein aus. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem vorgezeigten Dokument um eine Fälschung handelte. Der Mann war somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige zur Dienststelle gebracht. Die Beamten stellten außerdem die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 47-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell