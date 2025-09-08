PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Wemding - Am Freitag (05.09.2025), in der Zeit von 19.15 Uhr bis 21.50 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus am Weinberg.

Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70667-0 entgegen.

Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:

   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.
   - Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten 
     Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen 
     gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für
     ein Haus interessieren.
   - Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um 
     das Haus schleicht oder das Grundstück betritt. -
   - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und 
     nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck. -
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
   - Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt 
     sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

   - https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/k
     riminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html
   - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter stellen wir unter folgendem Link O-Töne zur Thematik zu Verfügung: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090151/index.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 15:22

    POL Schwaben Nord: Die Polizei stoppt Fahrer mit falschem Führerschein

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Sonntag (07.09.2025) fuhr ein 47-Jähriger Autofahrer in der Friedberger Straße mit einem gefälschten Führerschein. Gegen 00.00 Uhr kontrollierte die Streife den 47-Jährigen. Bei der Kontrolle händigte der Mann einen Führerschein aus. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem vorgezeigten Dokument um eine Fälschung handelte. Der ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:22

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (07.09.2025) kam es nach einer verbalen Streitigkeit unter mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Amagasaki Allee. Ein 20-jähriger Mann verletzte sich dabei leicht. Gegen 18.00 Uhr fuhren der 20-Jährige und ein 23-Jähriger auf der Amagasaki-Allee in Richtung Lechhausen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer überholte die Beiden und schnitt dabei den ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:21

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Bergheim - In der Zeit von Samstag (06.09.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Sonntag (07.09.2025), gegen 11.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto in der Burgwalder Straße Ecke Waldkauzstraße. Der blaue Ford parkte am rechten Fahrbahnrand. Eine bislang unbekannte Person touchierte den Ford vorne links. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren