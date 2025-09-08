PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Samstag (06.09.2025), 23.30 Uhr, bis Sonntag (07.09.2025), 11.00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen VW UP in der Neuhoferstraße. Der VW parkte am rechten Fahrbahnrand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

