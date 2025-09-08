Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Beleidigung

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Sonntagmorgen (07.09.2025) warf ein bislang unbekannter Jugendlicher eine Glasflasche auf einen 41-Jährigen in der Wilhelm-Wörle-Straße.

Gegen 06.30 Uhr lief der 41-Jährige entlang der Straße. Mehrere bislang unbekannte Personen beleidigten den Mann offenbar unvermittelt. Einer der Unbekannten warf eine Glasflasche nach dem Mann. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten.

Der Mann verständigte die Polizei. Eine polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Männlich, 16-20 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell