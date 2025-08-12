PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (809) Auffahrunfall bei Langenzenn - Drei Personen verletzt

Langenzenn (ots)

Auf der B8 bei Langenzenn (Lkrs. Fürth) ereignete sich am Dienstagmorgen (12.08.2025) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw auf zwei stehende Kleintransporter auffuhr. Insgesamt drei Personen erlitten bei dem Unfall Verletzungen.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei gegen 08:15 Uhr einen Auffahrunfall auf der B8 bei Langenzenn. Bedingt durch eine Panne war ein Kleintransporter zuvor am rechten Rand der zweispurigen Fahrbahn liegengeblieben. Der 30-jährige Fahrer eines weiteren Transporters der gleichen Firma erkannte die Situtation und hielt sein Fahrzeug hinter dem Pannenfahrzeug, um Unterstützung zu leisten. Kurz darauf fuhr ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache auf die beiden stehenden Transporter auf.

Der 30-jährige Transporterfahrer wurde hierbei offensichtlich von einem der abgestellten Transporter erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Mann in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer (61 Jahre) sowie der Fahrer des Pannenfahrzeugs (27 Jahre) erlitten ebenfalls Verletzungen. Auch sie mussten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand durch die Kollision erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf mehrere zehntausend Euro geschätzt wird.

Die Unfallaufnahme erfolgt durch Beamte der Verkehrspolizei Fürth. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zog die Polizei einen Unfallsachverständigen hinzu. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Unfallfahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen musste der betroffene Streckenabschnitt der B8 gesperrt bleiben. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren unterstützten unter anderem bei der Ab- und Umleitung des Verkehrs. Gegen 13:30 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.

