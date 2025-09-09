PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - In der Zeit von Donnerstag (04.09.2025), 08.00 Uhr, bis Freitag (05.09.2025), 08.10 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto im Weichselweg.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte die Stoßstange eines grauen Skodas vorne links. Dieser parkte am rechten Fahrbahnrand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 09.09.2025 – 14:13

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Göggingen - In der Zeit von Dienstag (05.08.2025), 18.00 Uhr, bis Montag (08.09.2025), 06.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Kindergarten am Waldmeisterweg. Die Höhe des Sachschadens sowie des Beuteschadens wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:13

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Sonntag (07.09.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen vor einer Bar in der Donauwörther Straße. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt. Gegen 05:00 Uhr beschädigten mehrere bislang unbekannte Täter die Eingangs- sowie Nebentür der Bar. Daraufhin kamen ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger aus der Bar. Die Unbekannten gingen die beiden Männer ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 16:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Beleidigung

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Sonntagmorgen (07.09.2025) warf ein bislang unbekannter Jugendlicher eine Glasflasche auf einen 41-Jährigen in der Wilhelm-Wörle-Straße. Gegen 06.30 Uhr lief der 41-Jährige entlang der Straße. Mehrere bislang unbekannte Personen beleidigten den Mann offenbar unvermittelt. Einer der Unbekannten warf eine Glasflasche nach dem ...

    mehr
