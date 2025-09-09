Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - In der Zeit von Donnerstag (04.09.2025), 08.00 Uhr, bis Freitag (05.09.2025), 08.10 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto im Weichselweg.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte die Stoßstange eines grauen Skodas vorne links. Dieser parkte am rechten Fahrbahnrand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell