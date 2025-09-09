Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Göggingen - In der Zeit von Dienstag (05.08.2025), 18.00 Uhr, bis Montag (08.09.2025), 06.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Kindergarten am Waldmeisterweg.

Die Höhe des Sachschadens sowie des Beuteschadens wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell