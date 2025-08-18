Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (823) Vandalismus im Skatepark Oberasbach - Zeugenaufruf

Stein (ots)

Unbekannte haben im Skatepark Oberasbach (Lkrs. Fürth) am Samstagmorgen (16.08.2025) einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Die Polizeiinspektion Stein bittet um Hinweise.

Eine Zeugin, der gegen 09:30 Uhr ein brennender Schutthaufen im Bereich des Skateparks in der Jahrstraße aufgefallen war, hatte die Feuerwehr verständigt. Deren Einsatzkräfte löschten anschließend das Feuer, welches offensichtlich im Zuge mehrerer Sachbeschädigungen durch eine bislang unbekannte Jugendgruppe entzündet worden war. Für das Feuer waren unter anderem Holzbretter angezündet wurden, die von einer Parkbank stammten. Die Bank selbst war vollständig aus der Verankerung gerissen worden. Zudem mussten in der Skateanlage mehrere aufgesprühte Graffitis feststellt werden.

Der entstandene Sachschaden soll sich nach Schätzung der Stadtverwaltung auf rund 5000 Euro summieren.

Die Polizeiinspektion Stein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei den Tätern um eine neunköpfige Jugendgruppe handeln, die sich in den Stunden zuvor im Bereich des Skateparks aufgehalten hatte. Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen zu der Jugendgruppe bzw. zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 967824-0 mit der Polizeiinspektion Stein in Verbidung zu setzen.

