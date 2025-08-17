PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (821) Summer Breeze Open Air 2025 - Bilanz der mittelfränkischen Polizei

Ansbach (ots)

Im Zeitraum von Dienstag bis Sonntag (12.-17.08.2025) fand im mittelfränkischen Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) das Musikfestival "Summer Breeze Open Air" statt. Die Polizei Mittelfranken zieht eine insgesamt sehr positive Bilanz.

Das alljährlich stattfindende Metal-Festival wurde auch in diesem Jahr von annähernd 45.000 Musikfans besucht. Polizeiliches Einschreiten war in nur sehr wenigen Fällen von Nöten.

Das in Kooperation mit dem Veranstalter erarbeitete Verkehrskonzept zeigte an den beiden Anreisetagen (Dienstag und Mittwoch) Wirkung. Die Festivalbesucher reisten in vorgegebenen Zeitslots geordnet an, was dazu führte, das polizeiliche Verkehrsmaßnahmen nur vereinzelt notwendig waren. Es kam nur zu geringfügigen Verkehrsstörungen.

Die Beamten der Festivalwache dokumentierten insgesamt rund 40 Vorgänge, darunter eine sexuelle Belästigung und drei Körperverletzungsdelikte.

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12./13.08.2025) nahmen Beamte der Zivilen Einsatzgruppe Ansbach in Zusammenarbeit mit Einsatzkräften des Unterstützungskommandos zwei Personen fest, die im Verdacht standen, sich unbefugt Zutritt zum Festivalgelände verschafft und dort Diebstähle begangen zu haben. Bei der Festnahme leisteten die beiden Tatverdächtigen Widerstand. Ein Polizeibeamter erlitt dabei Verletzungen und war anschließend nicht mehr dienstfähig.

Gegen die beiden osteuropäischen Tatverdächtigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren u. a. wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Außerdem wurden die Tatverdächtigen erkennungsdienstlich behandelt. Die Kriminalpolizei Ansbach übernahm die weiteren Ermittlungen und sucht nach möglichen weiteren Geschädigten.

Im Zuge von Verkehrskontrollen stellten die eingesetzten Polizeibeamten einige wenige Verkehrsverstöße, darunter einmal Fahren unter Drogeneinfluss fest und leiteten entsprechende Verfahren ein. Außerdem kam es zu drei Verkehrsunfällen.

Im Einsatz, der unter der Leitung der Polizeiinspektion Ansbach durchgeführt wurde, befanden sich neben zahlreichen Einsatzkräften der mittelfränkischen Polizei auch mehrere Einsatzeinheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Erstellt durch: Wolfgang Prehl / Polizeiinspektion Ansbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
