Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (819) Unbekannte hängten Plakate mit israelfeindlichem Inhalt in Erlangen auf - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am Samstagvormittag (16.08.2025) teilte ein Zeuge mehrere Plakate mit, die in Erlangen aufgehängt wurden und israelfeindlichen Inhalt hatten. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte plakatierten am Schloßplatz/Marktplatz drei Stromkästen mit israelfeindlichen Plakaten. Dies stellte der Mitteiler gegen 10:30 Uhr fest und verständigte die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt machten den Inhalt der Plakate unkenntlich.

Das Staatsschutzkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell