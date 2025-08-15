Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (816) Bei Flucht vor Polizei Passanten geschlagen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Ein 18-jähriger Mann schlug am Donnerstagvormittag (14.08.2025) bei seiner Flucht vor Beamten der Polizei einem bislang unbekannten Passanten in den Bauch und leistete im Anschluss Widerstand. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sucht den unbekannten Geschädigten sowie weitere Zeugen.

Der junge Mann sollte gegen 10:40 Uhr wegen einer im Raum stehenden Sachbeschädigung in der Jakobstraße einer Identitätsfeststellung unterzogen werden. Doch anstatt gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte seine Personalien anzugeben, ergriff der 18-Jährige kurzerhand die Flucht durch die Frauntormauer in Richtung U-Bahnhof Plärrer. Ein unbeteiligter Zeuge nahm dies war und stellte sich dem 18-Jährigen in den Weg. Dieser schlug dem Passanten daraufhin in den Bauch und setzte seine Flucht fort. Kurz darauf holte ihn die Streife ein und nahm ihn vorläufig fest. Hiergegen setzte sich der Mann abermals zur Wehr, sodass er vor Ort gefesselt und im Anschluss zur Dienststelle verbracht werden musste.

Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Der bislang unbekannte Zeuge setzte indes seinen Weg fort, bevor die Polizisten seine Personalien aufnehmen konnten. Die Beamten bitten deshalb diesen Geschädigten sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 6115 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell