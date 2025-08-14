PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (813) Kind bei Verkehrsunfall angefahren - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am Mittwochabend (13.08.2025) ereignete sich in Fürth-Unterfarrnbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind von einem Pkw angefahren wurde. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.

Das 10-jährige Kind überquerte gegen 19:15 Uhr die Unterfarrnbacher Straße (ca. auf Höhe der Falkenstraße) hinter einem dort stehenden Linienbus.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem grauen VW Golf. Die Fahrerin des Pkw erfasste das Kind, welches zu Boden fiel und sich leichte Verletzungen zuzog.

Die Fürther Verkehrspolizei führte eine Unfallaufnahme durch und sucht Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 973997-115 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

