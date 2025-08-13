PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (810) Vorsicht! Falsche Dachsanierer unterwegs

Mittelfranken (ots)

In den letzten Wochen traten in Mittelfranken vermehrt Dachsanierer auf, welche sich für minderwertige Arbeit teuer bezahlen ließen. Die Polizei warnt vor unseriösen angeblichen Handwerkern und gibt Präventionstipps.

In den letzten zwei Wochen wurden bei dem zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei fünf Sachverhalte zur Anzeige gebracht, in welchen falsche bzw. unseriöse Dachsanierer horende Summen für minderwertige Arbeit verlangten.

In der Regel klingeln die Handwerker an den Haustüren und bieten Dachsanierungen aller Art an. Hierbei bestechen die Angebote, welche im vornherein nicht schriftlich fixiert werden, durch niedrige Summen. Meistens führen die Firmen Sanierungen von Garagendächer durch, in deren Verlauf zum Beispiel asbesthaltige Welldächer unsachgemäß entsorgt und durch minderwertige Trapezblechdächer ersetzt werden. Zudem werden nach den Arbeiten das Vielfache in Rechnung gestellt, als im ersten Angebot "vereinbart". Gerne beharren derartige Betrüger auch auf eine Vorauszahlung

Die Polizei warnt vor derartigen betrügerischen Haustürgeschäften und gibt folgende Verhaltenstipps:

   - Lassen Sie unangekündigt auftretende Handwerker oder Verkäufer 
     nicht in Ihre Wohnung.
   - Kaufen oder unterschreiben Sie grundsätzlich niemals etwas an 
     der Haustür.
   - Seien Sie misstrauisch: Angebotene Dienstleistungen sind meist 
     geringwertig bzw. werden nicht durchgeführt.
   - Bestehen Sie auf die Erstellung einer Rechnung
   - Zahlen Sie nie per Vorauskasse. Unterschreiben oder bezahlen Sie
     nichts unter Zeitdruck.
   - Ziehen Sie im Zweifelsfall Personen Ihres Vertrauens (z.B. 
     Nachbarn, Bekannte) hinzu oder verständigen nötigenfalls über 
     Notruf die Polizei.
   - Erstatten Sie umgehend Anzeige, wenn Sie Opfer einer solchen 
     Straftat geworden sind. Sie unterstützen mit einer schnellen 
     Mitteilung die Ermittlungsarbeit der Polizei.

Erstellt durch: Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 16:09

    POL-MFR: (809) Auffahrunfall bei Langenzenn - Drei Personen verletzt

    Langenzenn (ots) - Auf der B8 bei Langenzenn (Lkrs. Fürth) ereignete sich am Dienstagmorgen (12.08.2025) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw auf zwei stehende Kleintransporter auffuhr. Insgesamt drei Personen erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei gegen 08:15 Uhr einen Auffahrunfall ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:28

    POL-MFR: (808) Herrmann: Polizei testet Elektro-Motorräder für den Einsatz

    Nürnberg (ots) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann: Polizei testet Elektro-Motorräder für den Einsatz - Klimafreundliche Innovation für einen nachhaltigeren Polizei-Fuhrpark (12.08.2025) +++ "Wir wollen die Elektromobilität bei der Bayerischen Polizei stärken und deren Fuhrpark nachhaltiger gestalten." Dieses Ziel hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:31

    POL-MFR: (807) 27-Jähriger begrapschte jugendliche Mädchen - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Am Montagabend (11.08.2025) fasste ein 27-Jähriger zwei Mädchen im Nürnberger Süden im Vorbeigehen an die Brust. Er konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die beiden jugendlichen Mädchen liefen gegen 18:00 Uhr die Steinbühler Straße entlang und trafen dort auf den späteren Beschuldigten. Dieser fasste den Jugendlichen im Vorbeigehen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren