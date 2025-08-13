PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (811) Unbekannte versuchten Mann zu berauben - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Dienstagabend (12.08.2025) überfielen zwei bislang Unbekannte einen 30-Jährigen im Stadtteil Glockenhof. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Geschädigte lief gegen 18:45 Uhr vom Einkaufen (Penny-Supermarkt in der Galgenhofstraße) nach Hause. In der Scheurlstraße (kurz vor der Einmündung zur Keplerstraße) sprachen ihn zwei Unbekannte an und baten ihn um Feuer. Als der 30-Jährige verneinte, trat ihm einer der Personen gegen das Schienbein und versuchte, ihm zwei Goldketten vom Hals zu reißen.

Der Geschädigte wehrte sich, woraufhin der Täter von ihm abließ und beide Personen ohne Beute in Richtung des Hauptbahnhofes flüchteten.

Der 30-Jährige gab an, dass sich die beiden Unbekannten bereits im Supermarkt hinter ihm an der Kasse befanden.

Beschreibung:

beide ca. 20 Jahre alt, südländisches Äußeres. Einer der Unbekannten war ca. 170 cm groß, hatte schwarze, gelockte Haare. Er trug ein rotes Fußball-Trikot und darunter ein langes schwarzes Shirt.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Raubes und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben, oder welche die Personen, eventuell im Supermarkt oder auf dem Weg zwischen der Galgenhofstraße und der Scheurlstraße, gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

