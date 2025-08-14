Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (812) Motorrad entwendet - Zeugenaufruf
Nürnberg (ots)
Im Zeitraum von 21.07.2025 bis Mittwochmorgen (13.08.2025) entwendeten Unbekannte ein Motorrad im Nürnberger Stadtteil Tullnau. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Der Eigentümer der schwarzen Kawasaki ZR750C (amtl. Kennzeichen SB-IT 86) parkte das Motorrad im genannten Zeitraum in einer Tiefgarage eines Anwesens in der Norikerstraße. Am Dienstagmorgen, bemerkte der Eigentümer den Diebstahl des Fahrzeugs im Wert von circa 4500 Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.
