Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt tschechische Staatsangehörige mit mehreren Verstößen am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 15. August 2025 um 09:00 Uhr wurde ein Fahrzeug mit tschechischer Zulassung und 3 Insassen am Grenzübergang in Reitzenhain von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einer Kontrolle unterzogen.

Als Fahrer konnte ein 31jähriger tschechischer Staatsangehöriger, als Beifahrer ein 45 Jahre alter Tscheche und auf der Rücksitzbank ein 57jähriger tschechischer Staatsangehöriger festgestellt werden.

Der Fahrer wollte keine Ausweisdokumente vorlegen und nach Tschechien umkehren. Er befand sich in einem berauschenden Zustand, ein Alkoholtest verlief negativ, ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine. Die Identität wurde mit Hilfe der tschechischen Behörden überprüft, wobei bekannt wurde, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.

Eine Durchsuchung des Fahrzeuges wurde durchgeführt, wobei auf dem Beifahrersitz eine Plastiktüte mit Resten von Cannabis festgestellt werden konnte. Im Kofferraum befand sich ein Rucksack mit mehreren BTM-Utensilien und zwischen Mittelkonsole und Fahrersitz wurde ein Schlagring aufgefunden.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion haben Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Waffengesetz, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie die Einfuhr von Cannabis eingeleitet.

Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber vor Ort an die Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers Marienberg übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell