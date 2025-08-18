PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt tschechische Staatsangehörige mit mehreren Verstößen am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 15. August 2025 um 09:00 Uhr wurde ein Fahrzeug mit tschechischer Zulassung und 3 Insassen am Grenzübergang in Reitzenhain von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einer Kontrolle unterzogen.

Als Fahrer konnte ein 31jähriger tschechischer Staatsangehöriger, als Beifahrer ein 45 Jahre alter Tscheche und auf der Rücksitzbank ein 57jähriger tschechischer Staatsangehöriger festgestellt werden.

Der Fahrer wollte keine Ausweisdokumente vorlegen und nach Tschechien umkehren. Er befand sich in einem berauschenden Zustand, ein Alkoholtest verlief negativ, ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine. Die Identität wurde mit Hilfe der tschechischen Behörden überprüft, wobei bekannt wurde, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.

Eine Durchsuchung des Fahrzeuges wurde durchgeführt, wobei auf dem Beifahrersitz eine Plastiktüte mit Resten von Cannabis festgestellt werden konnte. Im Kofferraum befand sich ein Rucksack mit mehreren BTM-Utensilien und zwischen Mittelkonsole und Fahrersitz wurde ein Schlagring aufgefunden.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion haben Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Waffengesetz, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie die Einfuhr von Cannabis eingeleitet.

Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber vor Ort an die Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers Marienberg übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:53

    BPOLI C: Am Grenzübergang Reitzenhain vollstreckt die Bundespolizei mehrere Haftbefehle

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am vergangenen Freitag, am 15. August 2025, um 08:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen Bulgaren am Grenzübergang in Reitzenhain. Gegen den 31jährigen Mann lag ein offener Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen Betruges vor. Sein Schwager konnte die geforderte ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 07:40

    BPOLI C: Einreisekontrolle endet für einen Mann in der JVA Zwickau

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am 11. August 2025 um 22:00 Uhr wurde bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain ein rumänischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle vorstellig. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des 28 Jahre alten Rumänen wurde ein offener Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen Trunkenheit im Verkehr festgestellt. Der ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:31

    BPOLI C: Iraker wollte sich Kontrolle am Grenzübergang Rü-benau/ Kalek entziehen

    Rübenau/ Marienberg (ots) - Einsatzkräfte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Landespolizei und Bundespolizei wollten am 7. August 2025 um 10:00 Uhr ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung nach erfolgter Einreise aus Tschechien am Grenzübergang Rübenau/ Kalek einer Kontrolle unterziehen. Nachdem der Fahrer die Anhaltezeichen der zivilen Einsatzkräfte gesehen hatte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren