PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Am Grenzübergang Reitzenhain vollstreckt die Bundespolizei mehrere Haftbefehle

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am vergangenen Freitag, am 15. August 2025, um 08:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen Bulgaren am Grenzübergang in Reitzenhain. Gegen den 31jährigen Mann lag ein offener Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen Betruges vor. Sein Schwager konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von über 1400,00 EUR in Erfurt einzahlen, somit konnte der Bulgare seine Reise fortsetzen.

Ebenfalls am Freitag, um 15:50 Uhr, wurde ein polnischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung von dem 27 Jahre alten Mann ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Bielefeld wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Der Pole wurde in die Justizvollzugsanstalt Dresden gebracht, er hat noch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten zu verbüßen.

Bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurde am 17. August 2025 um 08:45 Uhr ein Rumäne zur Einreisekontrolle vorstellig. Ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hof wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz war bei dem Mann noch offen. Die geforderte Geldstrafe von über 3700,00 EUR wurde von einem Be-kannten in Augsburg eingezahlt und der 36jährige rumänische Staatsangehörige konnte in das Bundesgebiet einreisen.

Um 10:00 Uhr, ebenfalls am gestrigen Sonntag, wurde ein 24 Jahre alter Rumäne am Grenzübergang in Reitzenhain kontrolliert. Auch hier war ein Haftbefehl wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz offen. Laut der Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Weiden war hier eine Geldstrafe von 600,00 EUR offen. In Kiel beglich ein Freund die geforderte Geldstrafe und der Rumäne konnte seine Weiterreise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 07:40

    BPOLI C: Einreisekontrolle endet für einen Mann in der JVA Zwickau

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am 11. August 2025 um 22:00 Uhr wurde bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain ein rumänischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle vorstellig. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des 28 Jahre alten Rumänen wurde ein offener Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen Trunkenheit im Verkehr festgestellt. Der ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:31

    BPOLI C: Iraker wollte sich Kontrolle am Grenzübergang Rü-benau/ Kalek entziehen

    Rübenau/ Marienberg (ots) - Einsatzkräfte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Landespolizei und Bundespolizei wollten am 7. August 2025 um 10:00 Uhr ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung nach erfolgter Einreise aus Tschechien am Grenzübergang Rübenau/ Kalek einer Kontrolle unterziehen. Nachdem der Fahrer die Anhaltezeichen der zivilen Einsatzkräfte gesehen hatte, ...

    mehr
  • 31.07.2025 – 12:47

    BPOLI C: Kontrolle der Bundespolizei endet im Heimatland

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am Mittwoch, dem 30. Juli 2025, um 08:15 Uhr wurde in der Ortslage Reitzenhain ein in Richtung Tschechien fahrender Kleinbus mit moldauischer Zulassung von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz angehalten und kontrolliert. Als Fahrzeuginsasse konnte ein 24jähriger moldauischer Staatsangehöriger festgestellt werden. Der Mann wies sich mit einem gültigen moldauischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren