Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Am Grenzübergang Reitzenhain vollstreckt die Bundespolizei mehrere Haftbefehle

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am vergangenen Freitag, am 15. August 2025, um 08:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen Bulgaren am Grenzübergang in Reitzenhain. Gegen den 31jährigen Mann lag ein offener Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen Betruges vor. Sein Schwager konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von über 1400,00 EUR in Erfurt einzahlen, somit konnte der Bulgare seine Reise fortsetzen.

Ebenfalls am Freitag, um 15:50 Uhr, wurde ein polnischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung von dem 27 Jahre alten Mann ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Bielefeld wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Der Pole wurde in die Justizvollzugsanstalt Dresden gebracht, er hat noch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten zu verbüßen.

Bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurde am 17. August 2025 um 08:45 Uhr ein Rumäne zur Einreisekontrolle vorstellig. Ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hof wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz war bei dem Mann noch offen. Die geforderte Geldstrafe von über 3700,00 EUR wurde von einem Be-kannten in Augsburg eingezahlt und der 36jährige rumänische Staatsangehörige konnte in das Bundesgebiet einreisen.

Um 10:00 Uhr, ebenfalls am gestrigen Sonntag, wurde ein 24 Jahre alter Rumäne am Grenzübergang in Reitzenhain kontrolliert. Auch hier war ein Haftbefehl wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz offen. Laut der Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Weiden war hier eine Geldstrafe von 600,00 EUR offen. In Kiel beglich ein Freund die geforderte Geldstrafe und der Rumäne konnte seine Weiterreise fortsetzen.

