Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert in Donauwörth

Augsburg (ots)

Donauwörth - Am Montag (08.09.2025) kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zusammen mit Beamten der Polizei Donauwörth und der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord an einer Kontrollstelle in der Donauwörther Industriestraße.

In der Zeit von 05.30 Uhr bis 08.30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte rund 50 Fahrzeuge. Bei drei Fahrzeugführern unterbanden die Beamten die Weiterfahrt. Bei den Kontrollen stellten die Beamten fest, dass ein 45-jähriger Autofahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrererlaubnisklasse war. Zudem überschritt ein 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen um mehr als 25 % (4,9 Tonnen). Außerdem war die Ladung ohne jegliche Sicherung. Bei einem 55-jährigen Autofahrer stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen der festgestellten Verstöße.

