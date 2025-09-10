PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Dienstagmittag (09.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 35-jährigen Fahrradfahrerin und einem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer auf dem Fuß- und Radweg neben der Friedberger Straße.

Gegen 13.00 Uhr fuhr die 35-Jährige mit ihrem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung stadteinwärts. Der 14-Jährige kam ihr entgegen und wollte vor der Fahrradfahrerin, die in falscher Richtung fuhr, bremsen. Offenbar aufgrund der nassen Fahrbahn rutschte der 14-Jährige weg und es kam zum Zusammenstoß.

Bei dem Unfall wurde die 35-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 35-jährige Frau.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 12:27

    POL Schwaben Nord: Unfall auf der Autobahn

    Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Adelsried / FR München - Am heutigen Mittwochvormittag (10.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn zwischen einer 29-jährigen Autofahrerin und einem 57-jährigen Autofahrer. Gegen 08.15 Uhr fuhr der 57-jährige Mann an der Anschlussstelle Adelsried auf die Autobahn auf und wechselte auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er die 29-jährige Autofahrerin, die ebenfalls ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:16

    POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert in Donauwörth

    Augsburg (ots) - Donauwörth - Am Montag (08.09.2025) kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zusammen mit Beamten der Polizei Donauwörth und der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord an einer Kontrollstelle in der Donauwörther Industriestraße. In der Zeit von 05.30 Uhr bis 08.30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte rund 50 Fahrzeuge. Bei drei Fahrzeugführern unterbanden die Beamten ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:16

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Raser

    Augsburg (ots) - Reimlingen/Harburg - Am Sonntag (07.09.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 25 durch. Die Einsatzkräfte stellten hierbei eine Autfahrer bei jeweils erlaubten 100 km/h, in Reimlingen mit 203 km/h und Harburg mit 180 km/h fest. Dieser stellte den traurigen Höchstwert dar. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen eines verbotenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren