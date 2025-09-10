Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt
Augsburg (ots)
Haunstetten - Am Dienstagmittag (09.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 35-jährigen Fahrradfahrerin und einem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer auf dem Fuß- und Radweg neben der Friedberger Straße.
Gegen 13.00 Uhr fuhr die 35-Jährige mit ihrem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung stadteinwärts. Der 14-Jährige kam ihr entgegen und wollte vor der Fahrradfahrerin, die in falscher Richtung fuhr, bremsen. Offenbar aufgrund der nassen Fahrbahn rutschte der 14-Jährige weg und es kam zum Zusammenstoß.
Bei dem Unfall wurde die 35-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 35-jährige Frau.
