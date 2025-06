Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach Raub in Oldenburger Innenstadt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Mittwochabend kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Achternstraße in der Oldenburger Innenstadt. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann betrat gegen 17:20 Uhr das Geschäft und fiel einer Verkäuferin aufgrund seines leicht orientierungslos wirkenden Verhaltens auf. Als sie den Mann darauf ansprach, bemerkte sie, dass das Geschäftstelefon fehlte. Zudem erkannte sie mehrere Telefone in der Tasche des Mannes.

Auf ihre Nachfrage äußerte der Mann lediglich, dass er nichts getan habe. Als die Verkäuferin ankündigte, die Polizei zu verständigen, schlug der Täter ihr mit einem der Telefone auf den Kopf und flüchtete aus dem Laden. Die Verkäuferin wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der Flucht verlor der Tatverdächtige vermutlich eine Geldbörse. Die Polizei prüft derzeit die darin enthaltenen Dokumente, um Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen zu erhalten.

Der flüchtige Mann ist etwa 30 Jahre alt, männlich, trug eine große Brille und war mit heller Kleidung bekleidet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0441 790-4115 mit der Polizei Oldenburg in Verbindung zu setzen.(658986)

