POL-OL: Einbrüche in Oldenburg: Werkzeuge und Schmuck entwendet

Oldenburg (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Geschäft am Anfang der Nadorster Straße. Die Polizei sucht mögliche Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein Unbekannter ein Fenster auf und drang so in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren versuchte der Unbekannte, ein Wertgelass aufzubrechen. Dieses misslang jedoch, sodass der Tatort schließlich ohne Beute verlassen wurde. Die ...

mehr