Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Rollerfahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstagvormittag (09.09.2025) flüchtete ein zunächst unbekannter 16-jähriger Rollerfahrer vor der Polizei.

Gegen 09.15 Uhr wollte eine Polizeistreife den Rollerfahrer in der Schaezlerstraße kontrollieren. Dieser flüchtete jedoch vor der Polizei.

Der Rollerfahrer fuhr über die Neidhartstraße in einen Innenhof und flüchtete von dort zu Fuß. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten die Beamten den 16-Jährigen als Fahrer des Rollers identifizieren.

Zudem stellten die Beamten fest, dass der Roller vorher offenbar entwendet wurde. Außerdem war der 16-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 16-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell