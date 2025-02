Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar/Kreis: Minderjährige bei Rollerdiebstahl erwischt

Hockenheim/Rhein-Neckar/Kreis (ots)

Am Mittwochabend wurde in der Waldstraße in Hockenheim gegen 19 Uhr ein Roller von zwei Minderjährigen entwendet.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie sich zwei Jungen an einem Roller zu schaffen machten. Die Beiden brachen die Sicherung des Fahrzeugs auf. Daraufhin haben sie es kurzgeschlossen, um die Wegfahrsperre zu überwinden. Anschließend fuhren die beiden Jungs auf dem Roller davon.

Durch die alarmierte Polizeistreife des Polizeireviers Schwetzingen konnten die beiden Minderjährigen im Alter von 12 Jahren und 15 Jahren ausfindig gemacht und die Tat aufgeklärt werden. Außerdem stellte sich heraus, dass die Minderjährigen mit dem Roller fuhren, ohne einen Führerschein zu haben.

Der Roller wurde dem Eigentümer zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurückgegeben und die Minderjährigen in die Obhut der Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell