POL-MA: BAB 5 - Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vier beschädigte Fahrzeuge und 21.500 Euro sind Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der BAB 5

BAB 5 - Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Unfall mit vier Fahrzeugen. Um 07:15 Uhr befuhr eine 42-jährige BMW-Fahrerin von Darmstadt kommend die BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Anschlussstelle Hemsbach musste die 42-Jährige aufgrund einer Staubildung abbremsen. Ein 43-jähriger Peugeot-Fahrer, der hinter der 42-Jährigen fuhr, bemerkte die Situation und bremste ebenfalls sein Fahrzeug ab. Einem ihm nachfolgenden 45-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer gelang es jedoch nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und fuhr dem 43-Jährigen hinten auf. Durch die Kollision wurde der Peugeot gegen die linke Betonleitwand geschoben. Der Mercedes-Benz-Fahrer verlor im Weiteren die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Hemsbach abgeleitet. Hierbei kam es zu einer weiteren Kollision mit dem Seat eines 26-Jährigen. Der 43-Jährige, der 45-Jährige und der 26-Jährige wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Beseitigung der abgesplitterten Fahrzeugteile musste die BAB 5 kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr über den rechten Fahrstreifen vorbeigeführt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 21.500 Euro geschätzt.

