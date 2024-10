Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dreister Diebstahl von Smartphone

Mannheim (ots)

Am Freitag, gg. 11:55 Uhr, befand sich eine 48-jährige Frau an der Straßenbahnhaltestelle "Husarenweg". Während des Wartens auf ihre Bahn hielt sie ihr Smartphone der Marke Samsung in ihrer Hand und schaute auf das Display. Als eine männliche Person an ihr vorbeilief, entnahm dieser ihr unvermittelt das Handy und flüchtete zu Fuß in Richtung Ernst-Barlach-Allee.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, dunkelhäutig, nordafrikanisches Erscheinungsbild, ca. 160 cm groß, trug ein schwarzes Basecap.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-3310, zu melden.

