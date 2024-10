POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots) - Wie bereits berichtet kam es am heutigen Freitagnachmittag auf der BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe Dielheim, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer befuhr hierbei den rechten Fahrstreifen der BAB 6 in Richtung Mannheim. Auf ...

mehr