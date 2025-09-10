Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Auto

Augsburg (ots)

Haunstetten / Siebenbrunn - Am gestrigen Dienstag (09.09.2025) kam es zu einem Diebstahl aus einem Smart, der auf einem Supermarktparkplatz im Unteren Talweg parkte.

Im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unerlaubten Zugang zu dem Smart. Der Täter entwendete eine Geldbörse aus dem Auto. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell