Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Auto

Augsburg (ots)

Haunstetten / Siebenbrunn - Am gestrigen Dienstag (09.09.2025) kam es zu einem Diebstahl aus einem Smart, der auf einem Supermarktparkplatz im Unteren Talweg parkte.

Im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unerlaubten Zugang zu dem Smart. Der Täter entwendete eine Geldbörse aus dem Auto. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
  • 10.09.2025 – 12:32

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Taschendiebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Montag (08.09.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Schlüsselbund aus einer Jackentasche eines 30-jährigen Mannes am Königsplatz. Gegen 19.50 Uhr sprach der Unbekannte den 30-Jährigen und seinen Begleiter nahe des Manzu-Brunnens an. Der Unbekannte verwickelte die Beiden in ein Gespräch und umarmte diese. Als sich der Mann wieder entfernte, stellte der ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 12:28

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Opferstockdiebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Sonntag (07.09.2025) im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 16.15 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Geld aus dem Opferstock einer Kirche am Rathausplatz. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 12:28

    POL Schwaben Nord: Rollerfahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstagvormittag (09.09.2025) flüchtete ein zunächst unbekannter 16-jähriger Rollerfahrer vor der Polizei. Gegen 09.15 Uhr wollte eine Polizeistreife den Rollerfahrer in der Schaezlerstraße kontrollieren. Dieser flüchtete jedoch vor der Polizei. Der Rollerfahrer fuhr über die Neidhartstraße in einen Innenhof und ...

    mehr
