Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (10.09.2025) fuhr ein 28-jähriger Autofahrer in der Bürgermeister-Wegele-Straße ohne Führerschein.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 28-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell