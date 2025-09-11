Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Mittwoch (10.09.2025) fuhr ein 28-jähriger Autofahrer in der Bürgermeister-Wegele-Straße ohne Führerschein.
Gegen 18.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 28-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell