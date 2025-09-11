Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (09.09.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der Zugspitzstraße.

Gegen 13.30 Uhr stellte ein 61-jähriger Mann sein Fahrrad in der Zugspitzstraße ab. Als er rund zehn Minuten später zu seinem Rad zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell