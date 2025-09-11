Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Autofahrerin übermüdet

Am Mittwoch krachte eine 44-Jährige mit ihrem Auto bei Maselheim-Äpfingen in die Leitplanken.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr fuhr die 44-Jährige auf der B30 von Laupheim in Richtung Biberach. Auf Höhe Äpfingen fuhr sie auf dem linken Fahrstreifen, als sie die Kontrolle über ihren VW verlor. Wie sie später der Polizei berichtet, kam sie zunächst nach links in Richtung der Mittelschutzplanken. Danach riss sie ihr Lenkrad nach rechts, raste über den rechten Fahrstreifen und schlitterte an den Leitplanken entlang. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war die Fahrerin wohl kurz eingenickt und fiel in einen Sekundenschlaf. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten VW schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro, den an den Leitplanken auf rund 5.000 Euro. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Hinweis der Polizei:

Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

++++1767015

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell