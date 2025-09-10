Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Diebstähle auf Friedhof

In den vergangenen Tagen waren Unbekannter in Blaustein zu Gange.

Ulm (ots)

Zwischen Sonntag (7.9.) und Dienstag (10.9.) befand sich ein Unbekannter auf dem Friedhof in Blaustein-Klingenstein, Walter-Otto-Straße. Von einem Grabstein entwendete der Dieb eine Laterne aus Kupfer. Die war fest mit der Platte auf dem Grab verschraubt und wurde vom Täter entfernt und gestohlen. Bereits zwischen Freitag 29.8., 12 Uhr und Montag 1.9., 10 Uhr, wurde auf dem Friedhof von einem weiteren Grab eine Laterne entwendet. Die stand auf dem Grab und der Unbekannte hatte die Laterne einfach so mitgenommen. Nur wenige Tage später, am Freitag 5.9. oder Samstag 6.9., hatte ein Unbekannter unter Einsatz eines Trennschleifers ein Kreuz aus Bronze entfernt und gestohlen. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und prüft Tatzusammenhänge. Den Wert der entwendeten Gegenstände schätzen die Ermittler des Polizeiposten Blaustein auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der Tel. 07304/80370.

++++1702869 1747821 1765848

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

