Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm, des Polizeipräsidiums Ulm und des LKA BW: Pressemitteilung zu Angriff auf Ulmer Firma

Ulm (ots)

Wir erlauben uns, Sie auf eine Pressemitteilung des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg hinzuweisen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/6114865

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Ulm

Pressestelle Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger oder Erste Staatsanwältin Kaplan-Pirl E-Mail: poststelle@staulm.justiz.bwl.de Telefon Tel.: 0731 189-1441 oder - 1442

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Pressestelle Kriminaloberrätin Lisa Schröder E-Mail: pressestelle-lka@polizei.bwl.de Telefon: 0711 5401-2044

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

