Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Raser im Visier

Am Dienstag waren Autofahrende bei Uhingen deutlich zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 10 Uhr und 10.45 Uhr führte die Polizei Uhingen Geschwindigkeitskontrollen bei Uhingen durch. Dabei kontrollierte sie den Verkehr auf der Kreisstraße 1412 in Fahrtrichtung Diegelsberg auf Höhe des Wanderparkplatzes Waseneiche. Die Beamten stoppten zwei Autofahrende, die außerorts bei erlaubten 50 km/h deutlich zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter war ein Fahrer eines Klein-Lkw. Der 60-Jährige im Citroen fuhr 36 km/h zu schnell. Der Fahrer muss nun mit einer Geldbuße von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Geschwindigkeitsüberschreitung des weiteren Schnellfahrers lag bei 24 km/h. Auch auf den 28-jährigen Fahrer des VW kommt ein Bußgeld von mindestens 100 Euro und einem Punkt zu.

++++0993665 0987703(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell