Am Montag prallte eine 74-Jährige bei einem Unfall in Laichingen gegen zwei Autos und einen Baum.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Eine 74-Jährige fuhr mit ihrem VW in der Straße Marktplatz in eine Parkbucht. Dann beschleunigte das Auto und stieß gegen das Heck eines davor geparkten und unbesetzten BMW Mini. Anschließend fuhr die Seniorin weiter und kollidierte frontal mit einem in der Straße entgegenkommenden Mazda. Von dort wurde die Seniorin mit ihrem VW abgewiesen und stieß im weiteren Verlauf gegen einen Baum.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge wird als Unfallursache ein medizinisches Problem bei der 74-Jährigen vermutet. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Auch der 60-jährige Mazda-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Abschlepper bargen den VW und den Mazda. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf jeweils 15.000 Euro geschätzt. Den Schaden am fahrbereiten BMW Mini schätzt die Polizei auf 1.000 Euro. Gegen 19 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Straße wieder frei befahrbar.

