POL-UL: (GP) Birenbach - Auto zerkratzt

Am Montag oder Dienstag beschädigte ein Unbekannter ein Auto in Birenbach.

Der Besitzer eines silbernen Ford Kuga parkte gegen 17 Uhr sein Auto auf einem Parkplatz am Marktplatz. Als er am nächsten Morgen gegen 6.30 Uhr zurückkam, stellte er eine Beschädigung fest. Ein Unbekannter zerkratzte die gesamte rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) ermittelt nun und sucht Zeugen.

Die Polizei informiert: Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

