Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Am Mittwoch hatte ein Mann in Laupheim zu viel getrunken.

Ulm (ots)

In der Kapellenstraße kontrollierte eine Streife der Polizei Laupheim kurz nach Mitternacht einen Radfahrer. Der war ohne Licht in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Dabei stellten die Beamten bei dem 39-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste anschließend mit der Polizei in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 39-Jährige tatsächlich intus hatte. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei. Sein Fahrrad musste er stehen lassen.

Hinweis von der Polizei: Laut Gesetz ist es zwar erlaubt bis 1,6 Promille Fahrrad zu fahren, strafbar kann man sich aber schon früher machen. Das passiert, wenn man mit niedrigerer Alkoholisierung trotzdem nicht in der Lage ist, das Fahrrad sicher zu führen. Aufgrund der oft schweren Folgen von alkoholisiertem Fahren fallen hier die Strafen auch sehr hoch aus. Fahrradfahren erfordert einen Gleichgewichtssinn, unter Alkoholeinfluss kann dieser stark beeinträchtigt sein. Betrunkene Radfahrer können dann gefährlich stürzen oder anders verunfallen. In Vergangenheit kam es immer wieder so zu schweren Verletzungen. Die Polizei rät, ausschließlich nüchtern Fahrrad zu fahren, das sichere Fahren mit dem Fahrrad unter Alkoholeinfluss wird oft unterschätzt und dann ist es meist zu spät.

++++1761462(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell